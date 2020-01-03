Лидер ливанской «Хезболлы» заявил о готовности движения продолжить дело Сулеймани

Бейрут, 3 января. Сторонники ливанского шиитского движения «Хезболла» готовы продолжить дело иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит в Багдаде в результате ракетного удара со стороны США. Об этом заявил лидер ливанской «Хезболлы» Хасан Насралла.

«Мы те, кто остались после него. Поэтому мы продолжим его путь и будем работать днем и ночью для достижения его целей. Мы поднимем его знамя на всех площадях и полях сражений», — сказал Насралла, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что командующий спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани погиб при ударе по багдадскому аэропорту. Пентагон заявил, что США провели операцию против иранского генерала, а удар был санкционирован американским президентом Дональдом Трампом. Вместе с Сулеймани, как сообщалось, погибли еще несколько человек, в том числе замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство генерала актом международного терроризма. Премьер Ирака Адель Абдель Махди заявил, что произошедшее в Багдаде является грубым нарушением условий присутствия американских сил в стране, и осудил действия США.