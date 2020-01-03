Двое детей и двое взрослых погибли в пожаре в Подмосковье. ФАН-ТВ

Двое детей и их родители погибли при пожаре в жилом доме в СНТ Борисовка в Подольском районе Подмосковья. Под завалами обрушившегося здания обнаружили тела трехлетней и восьмимесячной девочек, а также их родителей. Кроме того, пострадал 48-летний сосед, который попытался потушить огонь. Он поранил руки о решетки на окнах и был госпитализирован.

Возгорание началось около 6 часов утра. По предварительным данным, огонь вспыхнул между первым и вторым этажами. На месте сейчас работают следователи и специалисты ИПЛ (испытательной пожарной лаборатории). Причиной происшествия могло стать короткое замыкание или возгорание котла, который работал на солярке.