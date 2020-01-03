Сотрудница белорусского телеканала объяснила видео с «пьяной» журналисткой

Минск, 3 января. Журналистке белорусского телевидения Елене Козловой, которую ранее заподозрили в выходе в эфир пьяной, стало плохо во время репортажа, а после его завершения она упала в обморок, сообщила сотрудница телеканала СТВ Вероника Гришкова на своей странице в Facebook.

Гришкова отметила, что журналистка выходила в прямой эфир впервые. По ее словам, у Козловой от волнения подскочило давление, а после завершения трансляции девушка упала в обморок.

«Человек на видео в предобморочном состоянии. После того, как ее вывели из эфира, моя коллега потеряла сознание. Я очень благодарна всем коллегам, которые высказали ей лично слова поддержки, я уважаю всех коллег, которые не стали хайпить и выдумывать мифы о ее состоянии», — написала Гришкова, поблагодарив коллег, которые развеяли мифы о состоянии девушки.

Во время репортажа с улицы в центре белорусской столицы Козлова запиналась, делала оговорки и большие паузы. Голос за кадром советовал девушке завершить эфир, журналистку сильно шатало. Многие предположили, что Козлова была в состоянии алкогольного опьянения.