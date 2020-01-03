Госдеп США призвал американцев покинуть Ирак после убийства Сулеймани

Вашингтон, 3 января. Госдеп Соединенных Штатов призвал граждан страны незамедлительно покинуть Ирак в связи с возросшей напряженностью в стране.

Заявление было сделано спустя несколько часов после убийства в окрестностях Багдада командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерала Касема Сулеймани. Пентагон подтвердил, что ракетный удар осуществлен по распоряжению президента США Дональда Трампа.

«В связи с обострением напряженности в Ираке и регионе мы призываем граждан США немедленно покинуть Ирак», — говорится в сообщении.

Посольство США в Багдаде обратилось к американцам с аналогичным заявлением. Дипломаты указали, что граждане США должны покинуть Ирак на самолете или сухопутным путем.

#Iraq: Due to heightened tensions in Iraq and the region, we urge U.S. citizens to depart Iraq immediately. Due to Iranian-backed militia attacks at the U.S. Embassy compound, all consular operations are suspended. U.S. citizens should not approach the Embassy. pic.twitter.com/rdRce3Qr4a — Travel - State Dept (@TravelGov) 3 января 2020 г.

Напомним, Сулеймани командовал элитным подразделением КСИР, который Вашингтон считает террористической организацией. США обвинили генерала в «подготовке» нападений на американских военнослужащих и дипломатов, а также в «причастности к атакам» на посольство Штатов в Ираке.

МИД РФ расценил действия Вашингтона как авантюрный шаг, способный привести к росту напряженности во всем регионе, и выразил соболезнования народу Ирана.

В разговоре с Федеральным агентством новостей член экспертного совета общественной организации «Офицеры России», доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев назвал убийство Сулеймани террористическим актом со стороны США.