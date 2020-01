Госдеп США призвал американцев покинуть Ирак после убийства Сулеймани

Вашингтон, 3 января. Госдеп Соединенных Штатов призвал граждан страны незамедлительно покинуть Ирак в связи с возросшей напряженностью в стране.

Заявление было сделано спустя несколько часов после убийства в окрестностях Багдада командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерала Касема Сулеймани. Пентагон подтвердил, что ракетный удар осуществлен по распоряжению президента США Дональда Трампа.

Посольство США в Багдаде обратилось к американцам с аналогичным заявлением. Дипломаты указали, что граждане США должны покинуть Ирак на самолете или сухопутным путем.

#Iraq: Due to heightened tensions in Iraq and the region, we urge U.S. citizens to depart Iraq immediately. Due to Iranian-backed militia attacks at the U.S. Embassy compound, all consular operations are suspended. U.S. citizens should not approach the Embassy. pic.twitter.com/rdRce3Qr4a