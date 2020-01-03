Ляшко размечтался о союзе Берлина и Киева, который спасет Европу от «российской агрессии»

Киев, 3 января. Украина может выйти на уровень экономического развития Германии, а Киев и Берлин могут быть «стратегическими партнерами» против Москвы. Об этом заявил экс-депутат Верховой рады Олег Ляшко.

По его мнению, «Украина ничем не отличается» от Германии. Ляшко добавил, что при правильной экономической политике Киев может выйти на показатели Берлина, потому что имеет «лучшие позиции» в Европе.

«Это вообще ужас, когда такая страна с такими потенциальными возможностями живет как на барахолке, на свалке. Это ужас, просто катастрофа», — заявил Ляшко в эфире украинского телеканала «112».

Экс-депутат Рады размечтался о союзе Берлина и Киева, который спасет Европу от «российской агрессии». Ляшко считает, что Киев и Берлин могут быть «стратегическими союзниками в Европе» и этот союз может стать «самым мощным» в регионе, и с ним все будут считаться. Кроме того, Ляшко вспомнил, как в начале XX века Германия поддерживала сепаратистские настроения Киева.

«Ради того, чтобы спасти Европу от российской агрессии, должна быть другая спайка, ось, стратегические отношения между Берлином и Киевом. Вспомните, в начале ХХ столетия немцы поддержали украинскую независимость, у нас была независимость. Как только немцы ушли, мы ее потеряли», — заявил Олег Ляшко.

Ранее Ляшко высмеяли за то, что он сравнил себя с британским политиком, бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем.

Напомним, отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне воссоединения Крыма с Россией весной 2014 года и событий на юго-востоке Украины. Москва неоднократно подчеркивала, что полуостров вошел в состав РФ в соответствии с нормами международного права, однако, несмотря на это, Киев продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией. Киев также неоднократно и бездоказательно обвинял Москву в якобы участии во внутриукраинском конфликте. Российская сторона не раз указывала, что не является стороной боевых действий в Донбассе и желает Украине преодоления внутреннего кризиса. Несмотря на это, Киев с 2015 года называет Россию «страной-агрессором».