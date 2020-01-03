Леди Гагу застукали за поцелуями с незнакомцем в Лас-Вегасе

Москва, 3 января. Папарацци застукали американскую певицу и актрису Леди Гагу, целующейся с неизвестным мужчиной во время празднования Нового года в Лас-Вегасе, пишет The Sun.

На появившихся на просторах Интернета видео видно, как Леди Гага кружит в танце с неизвестным мужчиной, а затем они страстно целуются. Позже появились кадры, как пара, держась за руки, направляется к автомобилю и уезжает с вечеринки.

Пару месяцев назад американская исполнительница рассталась со звукорежиссером Дэном Хортоном. Артисты скрывали свои отношения, но журналисты все чаще видели их вместе, причем вели себя звезды явно не по-дружески, в частности неоднократно целовались.

До этого долгое время ходили слухи о романе Леди Гаги с ее партнером по фильму «Звезда родилась», актером и режиссером Бредли Купером. В качестве доказательства этой информации журналисты указывали на расторжение помолвки Гаги со своим менеджером Кристианом Карино. Купер на тот момент встречался с российской топ-моделью Ириной Шейк, которая подарила ему дочь Лею.

Примечательно, что после известий о распаде Купера и Шейк пользователи российского сегмента Интернета тут же начали обвинять в расставании звезд Леди Гагу. Разъяренные россияне набросились на американскую звезду в социальных сетях — 33-летнюю знаменитость называли разлучницей и требовали вернуть Купера российской модели.