Киев, 3 января. Украина — распавшаяся на три части страна, нация которой не обладает общим ДНК, заявил первый президент государства Леонид Кравчук.

По его словам, интересы трех «маленьких Украин» — Юго-Востока, Запада и Центра — кардинально расходятся, поэтому страна не может быть единой.

«Мы – страна разных интересов. Разные исторические корни, разные ментальности, разная историческая память», – заявил Кравчук.

Мнение первого президента не разделила экс-депутат Рады Надежда Савченко. Она поспорила с Кравчуком, заявив, что ДНК крови украинцев «все равно одинаковая».

«Эта территория смешанная, у нас все равно есть очень много общего, вопрос только, на сколько процентов», – сказала Савченко.

По мнению же Кравчука, ДНК «вылезает на поверхность» при определенных условиях. Но в сложившейся на Украине ситуации жители страны «не могут ее в себе найти».

Напомним, на Украине с 2014 года идет гражданская война на Украине. Киев развернул военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик. Причиной стало непринятие Донецком и Луганском государственного переворота на Украине. За годы боевых действий погибли свыше 13 тысяч человек, передавали в ООН.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин спрогнозировал дальнейший распад Украины, если власти страны не прекратят политику притеснения национальных меньшинств. По его мнению, новое руководство Украины должно пересмотреть отношение к правам проживающих в стране этнических групп.