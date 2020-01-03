Депутат Федоров предложил персонально вести борьбу с активными участниками беспорядков

В Страсбурге во время уличных беспорядков неизвестные подожгли более 200 машин в новогоднюю ночь. Это беженцы, которые не понимают логику нормальной общественной жизни в городах. Такое мнение Федеральному агентству новостей выразил член комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат Евгений Федоров.

Как сообщает издание DNA, полиции удалось задержать около 40 человек, подозреваемых в массовых поджогах на северо-востоке Франции. Во время беспорядков полицейские, направленные для их подавления, получили ранения. При взрыве горящего авто также был ранен мирный житель.

По словам заместителя мэра Страсбурга по вопросам безопасности Робера Эрмана, данный инцидент стал первым случаем сильных массовых беспорядков в городе. Похожие события произошли в городах Мюлуз, Мюциг, Оберне, Барр и Селеста.

«Я никогда не видел, чтобы так делали: машины поджигали на парковках под окнами домов. Все кварталы Страсбурга были так или иначе затронуты», — заявил он.

В Сеть попали фото и видео жителей города, где видно, как неизвестные поджигают автомобили. Информации о количестве уничтоженных авто пока нет, как и о причинах инцидента. При этом в «Твиттере» сообщили, что по всему региону их сгорело около пяти тысяч, а конкретно в Страсбурге — 250.

Евгений Федоров обращает внимание, что массовые беспорядки в Страсбурге или в Париже не кажутся странными, т. к. они очевидно связаны с действиями США в Средиземноморском регионе.

«Дело в том, что американцы после войн в Ливии, Сирии и Египте организовали очень массовый поток беженцев, в том числе и боевиков. В Европу попали десятки миллионов человек, которым абсолютно чужды немецкий и французский менталитет. Эти беженцы не понимают ни логику нормальной общественной жизни, ни логику пребывания в городах. К тому же они обозлены за бомбардировки средиземноморских государств и организацию там «майданов». Соответственно, они не вписываются в европейские правила, т. е. ведут себя по-свински», — объяснил Федоров.

В России более или менее однородное население с национальной точки зрения, считает парламентарий. По его словам, даже если у нас есть мигранты, то они выходцы из бывшего СССР.

«К тому же мы ведем государственную политику управления на своей территории. Мы не пропускаем, как в Европе, пришлые орды, а управляем процессами. Такая политика предполагает невозможность концентрации каких-либо «чуждых элементов» [неадекватных людей], — пояснил депутат.

Однако в России есть «засланные боевики» по линии пятой колонны, которые были активными участниками летних беспорядков в Москве, напоминает Федоров.

«С ними нужно вести борьбу, понимая, что это сознательные враги. В противном случае они могут проявить себя как погромщики. Нужно начать ужесточать законы против тех, кто имеет возможные антигосударственные намерения. Это более мягкая и тонкая политика, и Россия двигается этим путем. Таким образом, идет не просто создание барьеров для подавления, а ведется персональная работа с определенными экстремистами или хулиганами», — добавил он.

Напомним, летом и в начале осени так называемая «оппозиция» устроила серию незаконных акций и митингов-концертов в связи с недопуском пойманных на грубейших нарушениях избирательного законодательства «кандидатов» на выборы в Мосгордуму. МГИК законно отказал нарушителям в регистрации, однако «оппозиционеры», не согласившись с вердиктом, решили доказывать свою «правоту» не в суде, а на улице.

Недавно одному из участников протестных акций, Ивану Жданову, Хамовнический районный суд Москвы вынес приговор в виде штрафа на сумму 25 тысяч рублей.

ФАН, в свою очередь, выпустил расследование, посвященное вмешательству Запада в дела России. Выяснилось, что через «оппозицию» на ситуацию в России пытались повлиять США.