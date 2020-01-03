Кудрявцева выбрала «Золушку» Плющенко для первого выхода в свет после операции

Москва, 3 января. Телеведущая Лера Кудрявцева впервые вышла в свет после операции по удалению имплантатов. Она посетила ледовое шоу «Золушка».

Кудрявцева попала в больницу после того, как узнала, что установленный несколько лет назад имплантат подтекает. 48-летней знаменитости провели срочную операцию перед новым годом. Звезду НТВ уже отпустили домой, и теперь она возвращается к привычной жизни.

Телеведущая поделилась с поклонниками фотографиями с ледового шоу «Золушка», где заняты звезды фигурного катания — Евгений Плющенко, Аделина Сотникова и Юлия Липницкая. Звезда активно публиковала истории в своих социальных сетях во время шоу. После постановки Кудрявцева вместе с своей дочерью сделала пару фотографий с Плющенко и другими артистами.

«Женя [Плющенко], Яна [Рудковская], фантастически красивое шоу «Золушка». Вы большие молодцы! Горжусь вами! Браво!» — поделилась своими впечатлениями телезвезда.

Один из фолловеров поинтересовался у знаменитости о ее здоровье после операции. Кудрявцева призналась, что восстанавливается постепенно.

«Лера, вы уже оклемались?» — поинтересовался у знаменитой ведущей пользователь с ником fetengoferin.

«Прихожу в себя понемногу», — ответила ему Кудрявцева.

Кудрявцева, когда находилась в клинике, регулярно делилась со своими поклонниками кадрами из больницы. Звезда даже показала свой разорвавшийся грудной имплант и продемонстрировала грудь после операции.