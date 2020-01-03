Глюкоза трогательным снимком опровергла слухи о разводе

Москва, 3 января. Певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, опровергла слухи о разводе с Александром Чистяковым, опубликовав трогательное фото с отдыха.

Брак знаменитой пары длится уже более 10 лет, однако недавно появились слухи о расставании супругов. СМИ писали, что Глюкоза появилась на музыкальном фестивале «Жара» без обручального кольца, а у Чистякова начался новый роман.

Telegram-каналы даже заподозрили, что Глюкоза беременна. Пара уже воспитывает двух дочек — Веру и Лидию.

На фоне сообщений о разладе в семье артистки сама Глюкоза решила показать фанатам, как проводит первые дни наступившего года. На снимке пара на живописном песчаном пляже занимается йогой.

«Третий день поглощать оливье — это, конечно, хорошо, но #yogatime никто не отменял! Хорошо, когда у меня есть такая поддержка», — написала исполнительница.

Пользователи Сети пришли в восторг от фотографии и в комментариях высказали свое восхищение дружной и влюбленной парой. Отреагировали на снимок и многие коллеги Глюкозы. Музыкант Денис Клявер назвал супругов «прекрасными ребятами», а журналистка Ксения Собчак написала: «Мои хорошие».

Ранее скандальный блогер Лена Миро высказалась о разводе хоккеиста ЦСКА Ивана Телегина и певицы Пелагеи. В частности, она раскритиковала тех, кто винит в разрыве исполнительницу.