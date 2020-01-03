Премьер Ирака осудил убийство Сулеймани американцами в Багдаде

Багдад, 3 января. Глава переходного правительства Ирака Адель Абдель Махди осудил убийство иранского генерала Касема Сулеймани силами США. Об этом говорится в заявлении, распространенном медиаофисом иракского премьера.

Ранее стало известно, что командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани погиб в Багдаде, в районе аэропорта. По имеющейся информации, в автомобильную колонну, где находился генерал, попала ракета, выпущенная силами США. Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения «Аль-Кудс». Также сообщалось, что вместе с Сулеймани погибли еще несколько человек, в том числе замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

«Мы осуждаем убийство американской администрацией (…) Абу Махди аль-Мухандиса и Касема Сулеймани», — говорится в заявлении Аделя Абделя Махди.

В документе также отмечается, что аль-Мухандис и Сулеймани были «великими символами в достижении победы» над запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство»1.

«Проведение операций против лидеров Ирака или братской страны на иракской земле является вопиющим нарушением суверенитета Ирака, вопиющим нападением на достоинство страны и опасной эскалацией, которая разжигает разрушительную войну в Ираке, регионе и мире. Это является грубым нарушением условий присутствия американских сил в Ираке и их роли, которая ограничивается обучением иракских сил и борьбой с ИГ1 в составе сил международной коалиции под наблюдением и c одобрения иракского правительства», — подчеркивается в заявлении.

1 Организация запрещена на территории РФ.