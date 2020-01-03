Перенджиев назвал убийство Сулеймани террористическим актом со стороны США

Убийство американцами иранского генерала Касима Сулеймани можно назвать исключительно террористическим актом со стороны США, рассказал Федеральному агентству новостей член экспертного совета общественной организации «Офицеры России», доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Минобороны США заявило об убийстве иранского генерала Касима Сулеймани в результате американского авиаудара. Удар был направлен на область рядом с аэропортом Багдада. Сулеймани командовал элитным подразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который Вашингтон считает террористической организацией.

«В данном случае США сами ничем не отличаются от террористов. Их агрессия совершается в целях запугивания. Американцы вообще в последнее время большие любители наносить удары. Даже если они считали действия Сулеймани незаконными, они просто могли бы его арестовать, но не убивать. Даже если речь идет о террористах, вообще о преступниках, это не значит, что преступника надо убивать. По уголовному кодексу любой страны преступник должен быть арестован, и ему должны предъявить обвинения. У США должно быть, как минимум, решение суда вместе с доказательствами того, что иранский генерал был террористом», — пояснил эксперт.

Перенджиев считает, что США грубейшим образом нарушают международное право – сами назначили Мулеймани террористом, сами без суда и следствия исполнили собственный приговор. Вашингтон цинично игнорирует все международные правовые нормы, считает собеседник ФАН.

«США большие любители прикрываться борьбой с терроризмом, скрывая свои преступления. Воруют нефть в Сирии под маской борьбы с терроризмом, бомбят там мирных жителей. В данном случае убивают генерала без суда и следствия, при этом нанося удар по суверенной территории другой страны. Борьба с терроризмом со стороны США — это тоже форма терроризма. Терроризму надо противодействовать, а не бороться. А противодействие может совершаться только на законной основе, исключать какие-либо незаконные действия», — считает Перенджиев.

Удар США был нанесен не просто в целях уничтожения иранского генерала, но и по территории суверенной страны, которая не смогла себя защитить.

Эксперт говорит о целом ряде нарушений со стороны США. Во-первых, речь идет об агрессии против суверенной страны – был нанесен удар по ее территории. А то, что удар наносится по высокопоставленному военному другой страны, это уже двойное нарушение суверенитета. Выходит, налицо двойная агрессия против Ирака, и против Ирана.

Напомним, что КСИР официально является частью вооруженных сил Ирана, организацией, которая защищает свой народ. И в противостоянии с ИГИЛ1 (террористическая организация запрещена в РФ) КСИР сделала явно не меньше, а скорее намного больше, чем США…

Ракетный удар был нанесен по колонне автомобилей в аэропорту Багдада. Среди погибших оказался генерал Касем Сулеймани, командующий элитным спецподразделением Ирана. Как выяснилось, приказ о нанесении удара отдал лично президент США Дональд Трамп.

Также под обстрел попал заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Ранее госсекретарь США Помпео обвинил его в нападении на американское посольство в Багдаде. Пятеро сторонников Сулеймани и Мухандиса также погибли при ударе американцев.

Официальный Тегеран уже пообещал отомстить за смерть Сулеймани.

В МИД РФ действия Вашингтона назвали авантюрным шагом, который приведет к росту напряженности в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.