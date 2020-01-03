Сирия, 3 января. Глава спецназа КСИР Касем Сулеймани и замглавы «Хашд аш-Шааби» погибли в результате атаки ВС США в Ираке. САА отразила две попытки контрнаступления боевиков в Идлибе. ВС Турции открыли огонь по позициям курдских радикалов в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили две попытки контрнаступления исламистов в провинции Идлиб; обследовали территорию населенного пункта Бокрус в Дейр-эз-Зоре на предмет выявления «спящих ячеек» ИГ1.

ВС Турции и протурецкие силы: обстреляли позиции курдских боевиков на северо-востоке Алеппо.

Соединенные Штаты: нанесли удары по району международного аэропорта Багдада, в результате чего погибли лидер КСИР генерал Касем Сулеймани и замглавы «Хашд аш-Шааби» Абу Мехди аль-Мухандис.

Провинция Алеппо

Twitter-канал (baladinetwork) сообщает о том, что артиллерия турецких вооруженных сил возобновила обстрелы позиций курдских боевиков на северо-востоке провинции Алеппо. Под огнем оказались укрепрайоны Отрядов народной самообороны (YPG) на окраинах населенных пунктов Аш-Шуйух и Зор-Магар. Напомним, ранее поступали данные о том, что в городе Джараблус, находящемся восточнее этих деревень, произошел взрыв, в организации которого подозреваются курдские радикалы. Напомним, на СВУ было установлено в автомобиле одного из высокопоставленных главарей протурецких военизированных формирований, его детонация привела к ранению двух человек.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационный портал Halab Today TV сообщает о том, что военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) вновь приступили к обследованию территории населенного пункта Бокрус, который находится к северу от города Меядин, и его окрестностей. В результате спецоперации были задержаны несколько человек, подозреваемых в пособничестве террористам «Исламского государства»1. Более подробные сведения в настоящий момент уточняются. Подобные меры призваны выявить оставшиеся в регионе «спящие ячейки» ИГ, тем самым обеспечив безопасность мирного населения.

Провинция Идлиб

Агентство новостей ТАСС сообщает о том, что боевики вооруженной оппозиции, противостоящие правительственным войскам в зоне «Большого Идлиба», предприняли попытку вернуть ранее утраченные территории. Исламисты террористической коалиции «Тахрир аш-Шам» во главе с «Джебхат ан-Нусрой»1*** и связанных с ней бандформирований намеревались прорвать линию обороны Сирийской арабской армии (САА) поблизости от населенных пунктов Ат-Тах и Джарджаназ, воспользовавшись плохими погодными условиями. Тем не менее военнослужащим САА удалось отразить нападение. Кроме того, была отбила атака джихадистов на фронте Абу-Духур — Серакиб. Напомним, силы САР развивают наступление в Идлибе, в ходе которого уже были освобождены 46 населенных пунктов.

Ирак

Стало известно о новой атаке Соединенных Штатов на территории Ирака. На этот раз американские ВС нанесли удары по району международного аэропорта столицы. Под огнем оказался автомобиль, в котором находился командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе «Корпуса Стражей Исламской революции» (КСИР) генерал Касем Сулеймани, а также заместитель командира проправительственного ополчения «Хашд аш-Шааби» Абу Мехди аль-Мухандис. Кроме того, в результате налета погибли еще восемь человек, большинство из которых были телохранителями, передает на своей странице в сети Twitter военный источник (rybar). Согласно заявлению Пентагона, проведенная атака позволила помешать иранским планам. Отмечается, что приказ о проведении бомбардировки был одобрен президентом США Дональдом Трампом. В Ираке и Иране был объявлен трехдневный траур. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что погибшие будут отомщены. К его словам присоединился президент Республики Хасан Рухани.

Инцидент привел к обострению обстановки в регионе. Так, тот же источник передает, что ВВС Ирана активизировали действия на границе с Ираком, тогда как силы США были приведены в состояние повышенной боевой готовности. В то же время Силы народной мобилизации начали мобилизацию своих отрядов в Багдаде.

1 Организация запрещена на территории РФ.