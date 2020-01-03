Фанатов смутил внешний вид Бузовой на отдыхе с Манукяном 

Куршевель, 3 января. Известная певица Ольга Бузова поделилась с фанатами видео, на котором предстала без макияжа и какой-либо ретуши. Звезду реалити-шоу «Дом-2» запечатлел на кадрах ее возлюбленный Давид Манукян.

Счастливая пара перед Новым годом отправилась на отдых в Куршевель — знаменитостей заметили в аэропорту «Шереметьево». В путешествии Бузову застала радостная новость, которой она поспешила поделиться с поклонниками. Дело в том, что число ее подписчиков в Instagram перевалило за отметку в 18 миллионов.

Довольную артистку решил заснять ее молодой человек. Его, в отличие от пользователей Сети, совершенно не смутил внешний вид Бузовой.

«Я не готова, я не накрашенная!» — попыталась возмутиться в кадре звезда.

Ролик фанаты Бузовой распространили по аккаунтам в соцсети, мнение пользователей разделилось. Одних смутили «залысины и отеки» на лице певицы после новогодних застолий, других же впечатлило трогательное поздравление Манукяна, объятия и поцелуи влюбленной пары.

«Они такие милые», — оценила видео i.ivankova89.

Бузова рассекретила роман с известным блогером совсем недавно. В очередном выпуске реалити-шоу «План Б» она подтвердила догадки поклонников, которые давно уже подозревали, что между молодыми людьми отношения вовсе не дружеские.

Исполнительница призналась, что благодаря новым отношениям испытывает эмоции, которых давно уже не было.