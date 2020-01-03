МИД Сирии осудил атаку США, в результате которой погиб Сулеймани

Дамаск, 3 января. МИД Сирии выступил с осуждением американской атаки, в результате которых был убит командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани, сообщило агентство SANA со ссылкой на источник в сирийском дипломатическом ведомстве.

«Сирия решительно осуждает агрессию США, в результате которой были убиты генерал Касем Сулеймани, заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и другие», — приводит издание слова источника.

Американская сторона нанесла ракетный удар по некоторым позициям, в том числе по машине, в которой ехал глава «Аль-Кудс». Сулеймани погиб.

Ряд стран уже высказались об убийстве иранского генерала. Так, МИД Китая призвал все стороны, особенно США, проявить сдержанность и не совершать действия, которые могут привести к нарастанию напряжения.