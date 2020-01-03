Представитель «Транснефти» сообщил об отсутствии заявок на поставки нефти в Белоруссию

Москва, 3 января. «Транснефть» прокачивает нефть в рамках заявок от нефтекомпаний, и с 1 января заявок на поставки на белорусские нефтеперерабатывающие заводы нет. Об этом заявил официальный представитель российской компании Игорь Демин.

Он добавил, что транзит нефти через Белоруссию продолжается без каких-либо ограничений.

«У нас с 1 января нет заявок от нефтяных компаний на поставки на белорусские НПЗ», — сказал Игорь Демин в комментарии РИА Новости.

Ранее в концерне «Белнефтехим» заявили, что Россия остановила поставки нефти на территорию Белоруссии, и два завода республики продолжают работу со сниженной до минимального допустимого уровня загрузкой. В компании добавили, что Минск занимается проработкой контрактов на поставку нефти в январе, в том числе из альтернативных российским источников.

31 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что достигнуть договоренностей по транзиту нефти через Белоруссию пока не удалось, и обсуждение вопроса все еще продолжается.