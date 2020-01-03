МИД РФ расценил убийство Сулеймани как авантюрный шаг со стороны США

Москва, 3 января. Москва расценивает убийство командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерала Касема Сулеймани в Ираке в результате ракетного удара США как авантюрный шаг. Об этом заявили в МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что произошедшее в окрестностях Багдада приведет к росту напряженности во всем регионе.

«Сулеймани преданно служил делу защиты национальных интересов Ирана», — добавили в МИД России.

Министерство выразило искренние соболезнования жителям Ирана.

3 января в районе аэропорта Багдада прогремел взрыв, в результате которого погиб генерал Сулеймани. Ракетный удар пришелся по автомобильной колонне, где находился военачальник.

По словам Пентагона, провести атаку распорядился президент США Дональд Трамп. Причиной называлось стремление предотвратить «враждебные действия» со стороны Ирана. В частности, Сулеймани обвинили в «подготовке» нападений на американских военнослужащих и дипломатов, а также в «причастности к атакам» на посольство США в Ираке.

Как пишет «Газета.ru», глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал осуществленный американцами удар «актом международного терроризма», а также «глупой эскалацией». В Иране объявлен трехдневный траур.

Глава комитета Совфеда РФ по международным делам Константин Косачев не исключил, что убийство Сулеймани приведет к новым столкновениям радикальных шиитов в Ираке с США.