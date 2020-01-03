МИД КНР призвал США к сдержанности после убийства Сулеймани

Пекин, 3 января. Китай призывает все стороны, особенно США, проявлять сдержанность и не совершать действий, которые могут привести к дальнейшему нарастанию напряженности. Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан прокомментировал ракетный удар США, в результате которого в Ираке был убит глава спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани.

«Мы призываем все соответствующие стороны, особенно США, проявлять хладнокровие и сдержанность и избегать действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации», — сказал на брифинге китайский дипломат.

Напомним, в пятницу американские силы нанесли удары по нескольким целям, в том числе по автомобилю, в котором находился Сулеймани. Глава спецподразделения КСИР был убит.

В Пентагоне заявили, что удар был нанесен по приказу лидера США Дональда Трампа. Иранского генерала в Штатах считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

Иран пообещал дать Вашингтону «сокрушительный ответ» на убийство Сулеймани.