Депутат ГД Примаков заявил, что убийство Сулеймани ухудшит ситуацию на Ближнем Востоке

Москва, 3 января. Убийство иранского генерала Касема Сулеймани силами США резко ухудшит ситуацию на Ближнем Востоке и осложнит обстановку за его пределами. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков.

Ранее стало известно, что командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани погиб в Багдаде. По имеющейся информации, в автомобильную колонну, где находился генерал, попала ракета, выпущенная силами США. Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения «Аль-Кудс».

«Убийство генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада резко ухудшит ситуацию в ближневосточном регионе — и осложнит за его пределами. КС (Касем Сулеймани. — Прим. ФАН) не был каким-то там «полевым командиром» или «террористом», он — официальное лицо, командующий «Аль-Кудс» (КСИР), генерал. От него зависела ситуация и в Ираке, и в Ливане, и в Сирии», — написал Евгений Примаков на своей странице в Facebook.

Российский парламентарий считает, что Иран будет отвечать на убийство генерала Сулеймани. Депутат задается вопросом, насколько силовой ответ Тегерана может помочь или помешать нынешнему президенту США Дональду Трампу в предстоящей предвыборной гонке, и будет ли дальнейшая эскалация ситуации. Примаков напомнил, что Штаты «старательно и безрассудно» давили на Иран, разрушая «ядерную сделку», а в Вашингтоне есть люди, которые «ставят на «новую победоносную войну».