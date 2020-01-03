Россия остановила поставки нефти на территорию Белоруссии

Минск, 3 января. Российская сторона остановила поставки нефти на территорию Белоруссии, два завода республики продолжают работу со сниженной до минимально допустимого уровня загрузкой. Об этом рассказали в концерне «Белнефтехим».

«Поставки российской нефти не осуществляются. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов снижена до минимального технологически разрешенного уровня», — говорится в сообщении.

В концерне добавили, что Минск занимается проработкой контрактов на поставку нефти в январе, в том числе из альтернативных российским источников.

Напомним, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались 20 декабря на полях саммита ЕАЭС в Санкт-Петербурге. По итогам переговоров глава республики объявил, что Москва и Минск договорились об объемах поставок нефти и газа в следующем году. Речь шла о покупке Белоруссией у РФ около 20 миллиардов кубометров газа и порядка 24 миллионов тонн нефти.

Впоследствии президенты несколько раз созванивались и обсуждали данный вопрос, однако, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, переговоры зашли в тупик.

31 декабря Лукашенко поручил начать альтернативные поставки нефти в Белоруссию. Речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также за счет нефтепровода «Дружба».

В конце декабря «Газпром» и власти республики подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года, а также дополнения к контрактам на ресурс, которые продлевают их до 2021 года.