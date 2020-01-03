Роухани заявил, что Иран и другие страны отомстят США за убийство Сулеймани

Тегеран, 3 января. Иран и другие страны региона отомстят США за убийство командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани.

По его словам, убийство генерала приведет к более ожесточенному противостоянию Тегерана и Вашингтона.

«Иран и другие страны региона отомстят Америке», — приводит слова Роухани агентство Fars.

Ранее СМИ сообщили, что в Израиле созвано экстренное совещание. Также, по информации прессы, армия Израиля на северных границах переведена в повышенную готовность в ожидании каких-либо действий со стороны Ливана, Сирии или Сектора Газа.

Напомним, утром 3 января стало известно, что Касем Сулеймани погиб в результате ракетного удара по автомобильной колонне. Позже Пентагон заявил, что провел операцию против иранского военачальника. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи объявил траур в связи с гибелью военачальника и пообещал отомстить за его смерть.