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Украинскую журналистку Соколову разозлила пародия на Зеленского на российском ТВ

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Украинскую журналистку Соколову разозлила пародия на Зеленского на российском ТВ

Киев, 3 января. Юмористическая сценка с участием двойника президента Украины Владимира Зеленского, показанная по российскому телевидению, возмутила украинскую ведущую Янину Соколову. На номер она отреагировала в социальной сети Facebook.

Мужчину, внешне похожего на главу Украины, заметили в метро Москвы еще осенью прошлого года. Выяснилось, что Умид Исабаев — выходец из Узбекистана, который работает автомаляром, а о Зеленском узнал после того, как тот победил на президентских выборах.

Исабаев принял участие в юмористическом номере, показанном на телеканале «Россия 1» в новогоднюю ночь. По сюжету, мужчины в вышиванках спросили «президента», как продвигается борьба с коррупцией на Украине и решается ли вопрос с увеличением заработных плат. В итоге выяснилось, что обещания украинцам так и не были выполнены.

Украинскую журналистку Соколову разозлила пародия на Зеленского на российском ТВ

Соколову пародия на Зеленского разозлила, о чем она поспешила сообщить своим подписчикам. Телеведущая расценила юмористическую сценку как «оскорбление» в адрес жителей Украины.

«Россия поздравила Украину с Новым годом… Как вам такое, Владимир Зеленский???» — написала журналистка.

Украинскую журналистку Соколову разозлила пародия на Зеленского на российском ТВ

Одиозный же бывший украинский депутат Борислав Береза призвал президента Украины отреагировать на инцидент лично или через компанию «Квартал 95».

Украинских пользователей Сети расстроило и то, что шутка о президенте страны рассмешила выходцев из Украины — Таисию Повалий и певца Витаса.

Ранее филолог Юлия Йонец нашла плагиат в новогоднем обращении Зеленского. По ее словам, речь президента во многом перекликается со статьей классика украинской литературы, прозаика, журналиста и публициста Уласа Самчука «Нарід чи чернь?» («Народ или чернь?»). В 13-минутной речи Зеленский дважды перешел на русский язык и один раз — на крымско-татарский, передает «Газета.ru».

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Источник: Facebook Янины Соколовой
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