Украинскую журналистку Соколову разозлила пародия на Зеленского на российском ТВ

Киев, 3 января. Юмористическая сценка с участием двойника президента Украины Владимира Зеленского, показанная по российскому телевидению, возмутила украинскую ведущую Янину Соколову. На номер она отреагировала в социальной сети Facebook.

Мужчину, внешне похожего на главу Украины, заметили в метро Москвы еще осенью прошлого года. Выяснилось, что Умид Исабаев — выходец из Узбекистана, который работает автомаляром, а о Зеленском узнал после того, как тот победил на президентских выборах.

Исабаев принял участие в юмористическом номере, показанном на телеканале «Россия 1» в новогоднюю ночь. По сюжету, мужчины в вышиванках спросили «президента», как продвигается борьба с коррупцией на Украине и решается ли вопрос с увеличением заработных плат. В итоге выяснилось, что обещания украинцам так и не были выполнены.

Соколову пародия на Зеленского разозлила, о чем она поспешила сообщить своим подписчикам. Телеведущая расценила юмористическую сценку как «оскорбление» в адрес жителей Украины.

«Россия поздравила Украину с Новым годом… Как вам такое, Владимир Зеленский???» — написала журналистка.

Одиозный же бывший украинский депутат Борислав Береза призвал президента Украины отреагировать на инцидент лично или через компанию «Квартал 95».

Украинских пользователей Сети расстроило и то, что шутка о президенте страны рассмешила выходцев из Украины — Таисию Повалий и певца Витаса.

Ранее филолог Юлия Йонец нашла плагиат в новогоднем обращении Зеленского. По ее словам, речь президента во многом перекликается со статьей классика украинской литературы, прозаика, журналиста и публициста Уласа Самчука «Нарід чи чернь?» («Народ или чернь?»). В 13-минутной речи Зеленский дважды перешел на русский язык и один раз — на крымско-татарский, передает «Газета.ru».