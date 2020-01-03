В Израиле созвали экстренное совещание глав спецслужб и армии после убийства Сулеймани

Тель-Авив, 3 января. Министр обороны Израиля созвал экстренное совещание с главами спецслужб и армии после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«Министр обороны Израиля призывает к экстренной встрече руководителей служб безопасности и армии для оценки ситуации после убийства Сулеймани», — сообщил телеканал в Тwitter.

Также отмечается, что армия Израиля на северных границах переведена в повышенную готовность в ожидании каких-либо действий со стороны Ливана, Сирии или Сектора Газа.

Ранее стало известно, что командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани погиб в результате ракетного удара по автомобильной колонне. Пентагон заявил, что провел операцию против иранского военачальника.

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство военного актом международного терроризма со стороны Вашингтона.

В Совфеде РФ выразили мнение, что гибель иранского генерала в Багдаде предвещает новые столкновения радикальных шиитов в Ираке с США. Как отмечал сенатор Константин Косачев, убийство Сулеймани является наихудшим сценарием развития событий, который «очень смахивает на месть американцев» за нападение на посольство США в Багдаде.