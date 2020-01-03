OneTwoTrip назвал популярные у россиян направления для путешествий в январе

Москва, 3 января. Италия, Таиланд и Германия названы самыми популярными у россиян странами для путешествий в январе наступившего года. Такую информацию привели аналитики онлайн-сервиса для организации путешествий OneTwoTrip.

Выяснилось, что больше всего билетов с вылетом в первый месяц 2020 года продано также в Армению и Турцию. Популярность последней в сравнении с прошлым годом существенно выросла.

Грузия, входившая в январе 2018 года в пятерку наиболее посещаемых стран, исчезла из списка. Вероятно, в связи с запретом на авиаперелеты из России, который ввели 8 июля прошлого года из-за массовых протестов в Тбилиси.

«При этом увеличилось количество проданных билетов в Армению», — передает RT.

Также аналитики сообщили, что в январе россияне посетят Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Вырос интерес и к путешествиям в Краснодар.

Известно также, что в первом месяце 2020 года жители России по большей части полетят на отдых в одиночку — число заказов, где оформлен один билет, выросло на 3%, пишет «Газета.ru».

Ранее сервис Aviasales узнал у туристов приметы для удачных поездок. В результате опроса выяснилось, что более 30% респондентов благодарят пилотов аплодисментами после совершения посадки самолета. 29% же опрошенных перед поездкой присаживаются «на дорожку», чтобы вспомнить, все ли вещи взяли с собой и выключили ли газ, воду и электрические приборы.