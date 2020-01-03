Дандыкин рассказал, как Шойгу использует военную мощь морской пехоты РФ в трех стихиях

Морская пехота, которая подчиняется Минобороны России во главе с Сергеем Шойгу, включена в пятерку лучших подобных подразделений в мире. Об этом пишет журнал The National Interest. Такая оценка связана с тем, что войска морской пехоты РФ могут превосходно вести бой в любых условиях, заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

На первое место рейтинга американский журнал поставил Корпус морской пехоты (КМП) США, который отличается большим количеством военнослужащих. По состоянию на 2017 год это подразделение американской армии насчитывало порядка 186 тысяч человек и около 38 тысяч резервистов.

Второе место рейтинга заняла российская морская пехота. Также, как и американское подразделение, это экспедиционные силы, которые специализируются на десантных операциях.

«Боевой опыт морской пехоты <…> способствует ее восприятию как хорошо подготовленной и боеспособной силы», — отмечается в статье.

Третью строчку рейтинга занимает британская Королевская морская пехота. Авторы статьи упоминают, что это легкая пехота, которая находится в состоянии постоянной боевой готовности. Численность ее составляет около семи тысяч человек.

На четвертое и пятое места авторы рейтинга поместили морскую пехоту Южной Кореи и Китая соответственно. Корейская морская пехота выделяется немалой численностью — порядка 29 тысяч человек. Что касается Китая, то его морские пехотинцы, как указывается в публикации, не имеет должного боевого опыта, для чего НОАК старается расширить сотрудничество с ВМФ РФ.

Как указывает Василий Дандыкин, при сравнивании российской и американской морской пехоты журналисты The National Interest немного слукавили.

«В США морская пехота — это отдельный род вооруженных сил. Там несколько дивизий этого подразделения имеют свою авиацию. К тому же этот род войск существует независимо от американского флота. У нас другая ситуация, а именно — морская пехота в России считается родом войск Военно-морского флота», — отметил Дандыкин в беседе с Федеральным агентством новостей.

На данный момент в три флота России и Каспийская флотилия подчиняются военном округам, а Северный флот выступает как отдельное оперативно-стратегическое объединение, которое непосредственно подчиняется министру обороны РФ и верховному главнокомандующему, объясняет собеседник ФАН.

«Таким образом, с одной стороны, морская пехота — это род [войск] Военно-морского флота, а с другой стороны, все это находится в подчинении военных округов», — сказал он.

По мнению Дандыкина, американский журнал не просто так поставил на второе место рейтинга российскую морскую пехоту.

«Американцы смогли оценить уровень подготовки российской морской пехоты как войск специального назначения еще во время потепления отношений России и США в 1990-е годы. Тогда наши морские пехотинцы побывали в США, а американские в России. В тот период было партнерство с НАТО и были взаимные обмены визитами», — пояснил эксперт.

Нельзя не уделить внимание участию российских бойцов морской пехоты в спецоперации на Северном Кавказе, напоминает специалист.

«Морская пехота тогда показала умение не только воевать в море, но и оказалась превосходна в городских боях и в горах. Равных по мастерству и по выучке морским пехотинцам Северного флота в условиях горной местности не было. Но главное, что эти войска могут действовать совместно с воздушным десантом, так как в их подготовку входят прыжки с парашютом и высадки с кораблей. В отличие от воздушно-десантных войск, морская пехота — достаточно мощное подразделение, имеющее на вооружении тяжелую технику, включая самоходные артиллерийские установки и танки», — уточнил военный эксперт.

К тому же собеседник ФАН замечает, что физические требования к кандидатам в морские пехотинцы отличаются от требований к бойцам ВДВ.

«Парни в морской пехоте еще выше, чем в десанте. Это связано с тем, что это войска трех стихий: моря, воздуха и земли. Морская пехота – это элитный компонент наших войск, ее бойцы могут стать последней надеждой, так как они бросались в бой даже в трудные времена», — добавил Дандыкин.

В ноябре морская пехота ВМФ России отмечала 314 лет со дня образования. В 2019 году все подразделения были перевооружены и получили современные бронетранспортеры БТР-82А.

Также эксперты журнала The National Interest включили ВМФ РФ в топ-5 самых мощных Военно-морских флотов в мире. На первом месте тогда оказались ВМС США. По мнению журналиста, эта страна имеет больше кораблей, чем любое другое государство в мире.

При этом военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что сила военного флота России заключается не в количестве, а в качестве кораблей и выучке моряков.