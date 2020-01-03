Врач Деспегель рассказал, как быстро убрать живот после праздников

Берлин, 3 января. Немецкий врач Михаэль Деспегель дал несколько советов, благодаря которым можно за несколько недель уменьшить обхват талии на пять сантиметров.

Доктор порекомендовал придерживаться формулы «2+2+4». Она заключается в следующих трех несложных правилах, выполняя которые, по заверениям врача, можно быстро убрать живот даже после праздничных угощений.

Так, два раза в неделю Деспегель советует практиковать кардиотренировку, которая улучшает жировой обмен. Еще дважды в неделю стоит делать силовые упражнения. Они не только помогут укрепить мышцы, но также способны положительно повлиять на осанку.

Эти четыре дня врач советует правильно питаться, снижая калорийность рациона. Оставшиеся три дня отводятся на отдых — Деспегель считает, что их нужно провести без строгой диеты и физических упражнений. Питаться он рекомендовал в привычном режиме.

«Формула спортивного ученого — это не только правильный путь к здоровому образу жизни, но и чувство комфорта», — говорится в статье, описывающей метод Деспегеля.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева посоветовала после праздничных застолий вернуться к привычному рациону и устраивать разгрузочные дни. Например, она предложила творожно-кефирную «разгрузку». Налегать на фрукты, по словам врача, не стоит, поскольку они, хоть и имеют невысокую калорийность, но при этом стимулируют аппетит и содержат много сахара.