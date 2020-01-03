Спецдокладчик ООН Калламар указала на противоправность убийства Сулеймани

Нью-Йорк, 3 января. Целенаправленное убийство иранского генерала Касема Сулеймани, вероятнее всего, незаконно и нарушает международное гуманитарное право. Об этом заявила спецдокладчик ООН по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар.

Ранее стало известно, что командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани был убит в Багдаде. Пентагон заявил, что провел операцию против иранского военного. Также стало известно, что в месте с Сулеймани погибли еще пять человек, в том числе замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис — его госсекретарь США Майк Помпео ранее обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде.

«Целенаправленные убийства Касема Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандиса являются, вероятнее всего, незаконными и нарушают международное законодательство в области прав человека», — написала Агнес Калламар в своем Twitter-аккаунте.

Она указала на признаки противоправности убийства. Калламар пояснила, что в отсутствие активных боевых действий использование БПЛА или других средств для целенаправленного убийства почти никогда не будет законным. Кроме того, преднамеренное использование смертельного или потенциально смертельного оружия может быть оправдано в соответствии с международным законодательством только в случае, когда это необходимо для защиты от прямой угрозы жизни. Иными словами, добавила Калламар, кто бы ни убил Сулеймани и аль-Мухандиса, им придется доказать, что эти лица представляли собой непосредственную угрозу для других. При этом вовлеченность человека в «террористические» нападения в прошлом не может быть достаточным основанием для того, чтобы считать законным стремление его убить.

«Кроме того, убийство беспилотниками кого-либо, кроме цели (например, членов семьи или других лиц, находящихся поблизости), было бы произвольным лишением жизни согласно законодательству о правах человека и могло привести к ответственности государства и индивидуальной уголовной ответственности», — добавила Калламар.

Комментируя заявление Пентагона, спецдокладчик ООН обратила внимание, что в нем говорилось о направленности операции на «сдерживание будущих планов иранских атак». По мнению Калламар, эта формулировка является очень расплывчатой. В целом, добавила она, в заявлении гораздо больше внимания уделяется прошлым действиям и нарушениям, предположительно допущенным Сулеймани. Исходя из этого, убийство иранского генерала больше похоже на ответ за прошлые действия, чем «предвосхищение неизбежной самообороны.

«В заявлении не упоминаются другие лица, убитые вместе с Сулеймани. Сопутствующее? Наверное. Противоправно. Абсолютно», — резюмировала Калламар.

4. The statement fails to mention the other individuals killed alongside Suleimani. Collateral? Probably. Unlawful. Absolutely. — Agnes Callamard (@AgnesCallamard) 3 января 2020 г.

Ранее глава комитета Совфеда РФ по международным делам Константин Косачев заявил, что убийство иранского генерала в Багдаде является наихудшим сценарием развития событий, которое «очень смахивает на месть американцев» за нападение на посольство США в Ираке.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи объявил трехдневный траур в связи с гибелью Сулеймани и пообещал отомстить за убийство генерала. Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство военного актом международного терроризма со стороны Вашингтона. По имеющейся информации, ракетный удар по автомобильной колонне, в которой находился Касем Сулеймани, был нанесен военными силами США.