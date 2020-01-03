МИД Ирана вызвал посла Швейцарии после убийства Сулеймани

Тегеран, 3 января. Иранский МИД вызвал посла Швейцарии в Тегеране, который представляет интересы Соединенных Штатов, после убийства в Ираке командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Аббас Мусави.

«Поверенный в делах Швейцарии, представляющий интересы США, был вызван [в МИД Ирана]», — написал дипломат.

По его словам, иранское внешнеполитическое ведомство выразило решительный протест американской стороне.

◾در پی ترور سردار سلیمانی توسط نیروهای آمریکایی کاردار سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا احضار و مراتب اعتراض شدید اللحن ایران به وی ابلاغ شد. به وی گفته شد این اقدام آمریکا مصداق بارز تروریسم دولتی است و رژیم آمریکا مسئول کلیه عواقب آن خواهد بود. — S.A MOUSAVI (@SAMOUSAVI9) 3 января 2020 г.

Сулеймани погиб 3 января в результате ракетного удара США в районе аэропорта Багдада. По некоторой информации, удар пришелся по автомобильной колонне, где находился генерал.

Пентагон подтвердил, что атака была проведена по распоряжению американского президента Дональда Трампа с целью предотвратить враждебные действия со стороны Ирана. Вашингтон обвинил генерала в «подготовке» нападений на американских военнослужащих и дипломатов, а также в «причастности к атакам» на посольство Соединенных Штатов в Ираке.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за гибель Сулеймани. Глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф заявил, что убийство высокопоставленного военачальника является актом международного терроризма со стороны Вашингтона. В Иране объявлен трехдневный траур.