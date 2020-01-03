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МИД Ирана вызвал посла Швейцарии после убийства Сулеймани

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МИД Ирана вызвал посла Швейцарии после убийства Сулеймани

Тегеран, 3 января. Иранский МИД вызвал посла Швейцарии в Тегеране, который представляет интересы Соединенных Штатов, после убийства в Ираке командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Аббас Мусави.

«Поверенный в делах Швейцарии, представляющий интересы США, был вызван [в МИД Ирана]», — написал дипломат.

По его словам, иранское внешнеполитическое ведомство выразило решительный протест американской стороне.

Сулеймани погиб 3 января в результате ракетного удара США в районе аэропорта Багдада. По некоторой информации, удар пришелся по автомобильной колонне, где находился генерал.

МИД Ирана вызвал посла Швейцарии после убийства Сулеймани

Пентагон подтвердил, что атака была проведена по распоряжению американского президента Дональда Трампа с целью предотвратить враждебные действия со стороны Ирана. Вашингтон обвинил генерала в «подготовке» нападений на американских военнослужащих и дипломатов, а также в «причастности к атакам» на посольство Соединенных Штатов в Ираке.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за гибель Сулеймани. Глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф заявил, что убийство высокопоставленного военачальника является актом международного терроризма со стороны Вашингтона. В Иране объявлен трехдневный траур.

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Источник: Twitter официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави
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