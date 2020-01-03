Сенатор Косачев прокомментировал убийство Сулеймани

Москва, 3 января. Убийство командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани предвещает новые столкновения радикальных шиитов в Ираке с США. С таким мнением выступил глава комитета Совфеда РФ по международным делам Константин Косачев.

«Это очень тяжелая новость, предвестник новых столкновений с американцами радикальных шиитских активистов в Ираке», — сказал сенатор в комментарии РИА Новости.

Константин Косачев назвал убийство иранского генерала наихудшим сценарием развития событий, которое «очень смахивает на месть американцев» за нападение на посольство США в Багдаде.

«И если это так, то возмездие, увы, не заставит себя ждать. Но буду рад ошибиться, ведь войны легко начинать, но очень трудно заканчивать», — подчеркнул сенатор.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи объявил трехдневный траур в связи с гибелью Сулеймани и пообещал отомстить за убийство генерала. Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф, в свою очередь, заявил, что убийство иранского высокопоставленного военачальника является актом международного терроризма со стороны Вашингтона.

Напомним, Корпус стражей исламской революции подтвердил, что командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» погиб в районе аэропорта Багдада в результате ракетного удара США. По имеющейся информации, ракетный удар по автомобильной колонне, в которой находился Касем Сулеймани, был нанесен военными США.