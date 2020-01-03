National Interest включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире

Вашингтон, 3 января. Морская пехота России вошла в пятерку лучших в мире по версии американского журнала The National Interest.

Рейтинг возглавил Корпус морской пехоты (КМП) США, который, по данным составителей списка, выделяется своей численностью — согласно информации за 2017 год, это порядка 186 тысяч человек и около 38 тысяч резервистов.

На почетном втором месте оказалась российская морская пехота. Как пишет журнал, этот род войск выполняет ту же роль, что КМП США. Речь идет об экспедиционных силах, которые специализируются на десантных операциях.

«Боевой опыт морской пехоты (…) способствует ее восприятию как хорошо подготовленной и боеспособной силы», — говорится в статье.

Замыкает тройку лидеров британская Королевская морская пехота. По словам авторов материала, этот род войск представляет собой легкую пехоту и находится в состоянии постоянной боевой готовности. Численность при этом составляет около семи тысяч человек.

На четвертое и пятое места составители рейтинга поместили морскую пехоту Южной Кореи и Китая соответственно. Первая отличается большой численностью — порядка 29 тысяч человек, согласно данным за 2018 год. У второй же отсутствует боевой опыт, для чего НОАК старается расширить сотрудничество с ВМФ РФ.

Напомним, в ноябре морская пехота ВМФ России отмечала 314 лет со дня образования. В 2019 году все подразделения были перевооружены на современные бронетранспортеры БТР-82А.

Не так давно эксперты журнала The National Interest составили топ-5 самых мощных Военно-морских флотов в мире, включив в него Россию. На первом месте тогда оказались ВМС США. Автор материала указал, что эта страна имеет больше кораблей, чем любое другое государство в мире.