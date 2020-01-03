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Глава МИД Ирана Зариф назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма

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Глава МИД Ирана Зариф назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма

Тегеран, 3 января. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что убийство иранского высокопоставленного военачальника Касема Сулеймани является актом международного терроризма со стороны Вашингтона.

По его мнению, действия США — это «чрезвычайно опасная и глупая эскалация». Соответствующее сообщение иранский дипломат оставил на своей странице в Twitter 3 января. Зариф отметил, что Америка понесет наказание за последствия убийства генерала.

«Акт международного терроризма со стороны США, направленный и убивший генерала Сулеймани», — заявил министр иностранных дел Ирана.

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Источник: Twitter Мохаммада Джавада Зарифа
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