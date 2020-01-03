Советник Роухани после убийства Сулеймани предупредил США о последствиях «азартных игр»

Тегеран, 3 января. Соединенные Штаты «своими азартными играми» создали себе тяжелейшие условия на Ближнем Востоке, Вашингтон должен готовиться к последствиям, заявил советник президента Ирана Хесамаддин Ашна.

«Трамп своими азартными играми создал для США опаснейшие условия в регионе​​​. Тот, кто переступает красную черту, должен быть готов снести последствия этого», — пишет советник президента Ирана в Twitter.

Хесамаддин Ашна опубликовал эту запись после убийства главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в результате ракетных ударов США.

Ранее в Пентагоне подтвердили, что США провели спецоперацию против Сулеймани. В ходе операции вблизи аэропорта Багдада погибли пять шиитских ополченцев, включая заместителя главы ополчения Абу Махди Аль-Мухандиса, которого государственный секретарь США Майк Помпео обвинил в атаке на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.