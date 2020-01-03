Верховный лидер Ирана пообещал отомстить за убийство Сулеймани

Тегеран, 3 января. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за гибель командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани. Об этом говорится в заявлении Хаменеи.

Верховный лидер Ирана объявил трехдневный траур в стране в связи с гибелью генерала.

«Жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его (Касема Сулеймани. — Прим. ФАН) кровь, как и кровь других мучеников», — говорится в заявлении Али Хаменеи.

Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против командующего силами «Аль-Кудс». Корпус стражей исламской революции (КСИР) также подтвердил, что командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани был убит в районе аэропорта Багдада в результате ракетного удара США. По имеющейся информации, ракетный удар пришелся по автомобильной колонне, где находился Сулеймани. В США генерала КСИР приравнивали к террористу.

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в Twitter сообщил, что поверенного в делах Швейцарии, представляющего интересы США, вызвали в иранское внешнеполитическое ведомство, где ему был заявлен решительный протест.