КНДР пообещала дать мгновенный и мощный ответный удар в случае угрозы

Пхеньян, 3 января. КНДР ответит немедленным и мощным ударом в случае возникновения угрозы достоинству и жизнедеятельности страны, сообщается в центральной газете Северной Кореи Rodong Sinmun.

«Действие, которое нанесет ущерб достоинству или поставит под угрозу выживание нашей республики, должно быть встречено мгновенным и сокрушительным ударом», — сказано в статье.

В газете подчеркивается, что КНДР необходимо поддерживать непобедимую военную мощь и продолжать ее наращивание.

«Ключевой инициативой нашей партии является строительство национальной обороны, чтобы никто не смел подумать об использовании военной силы против нас», — пишет автор статьи, подчеркивая, что власть должна мобилизовать все ресурсы страны для укрепления обороны.

Автор публикации пишет, что предложения обменять безопасность республики на перспективу отмены экономических санкций не соответствуют здравому рассудку.

«Это глупо променять наше национальное достоинство, безопасность, динамичный прогресс и развитие и светлое будущее страны на рис и деньги», — пишет автор, отмечая, что нужно считать свершившимся тот факт, что жителям Северной Кореи придется «продолжать жить под санкциями, введенными враждебными силами».

В статье говорится, что нормальное экономическое развитие невозможно, если не добиться того, чтобы санкции стали тщетными.

«Мы нашли свой собственный путь, как решать проблемы с продовольствием и одеждой, хотя наши дела, возможно, не будут блестящими с экономической точки зрения», — пишет автор.

В статье призывают «активизировать усилия по созданию самодостаточной экономики», и заявляют, что «фронтальный прорыв в борьбе с санкциями» является той стратегией, которая с высокой долей вероятности будет успешной.

Тезисы, выдвинутые в газете, перекликаются с заявлениями председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына на последнем пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) проходившим с 28 по 31 декабря. На нем северокорейский лидер анонсировал новое стратегическое оружие, а также заявил, что Пхеньян и впредь будет заниматься разработкой вооружения, если США не прекратит враждебную политику по отношению к КНДР. Ким Чен Ын отметил, что основными задачами на 2020 год являются рост экономики и благосостояния граждан.

Ранее Северная Корея устанавливала США дедлайн до 31 декабря 2019 года по выработке компромисса на переговорах по денуклеаризации. Однако стороны так и не сумели наладить диалог.