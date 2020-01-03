Боевые пуски ракет С-400 состоятся в августе на «Ашулуке»

Москва, 3 января. Учения расчетов С-400 с боевыми пусками ракет состоятся в августе на полигоне «Ашулук» в Астраханской области. Об этом сообщил командир 76-й дивизии противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Сергей Тихонов.

По его словам, всего за учебный период 2020 года планируется провести более 30 крупных мероприятий по боевой подготовке. На всех тренировках будут осваивать опыт, полученный во время стратегических командно-штабных учений «Центр-2019».

«В конце лета наши расчеты проведут учение с боевыми пусками из зенитного ракетного комплекса С-400 на полигоне Ашулук в Астраханской области», — приводит слова Тихонова сайт Минобороны России.

Осенью 2019 года сообщалось, что учения «Центр-2019» выявили преимущества ракетно-зенитной военной техники России. Маневры состоялись на восьми полигонах России и стран ближнего зарубежья. В них, кроме российских военных, приняли участие военнослужащие из Китая, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Индии, Таджикистана и Узбекистана.