Иранский генерал Сулеймани погиб при ракетном ударе США. События дня. ФАН-ТВ

Погиб иранский генерал Сулеймани Обострение ситуации. США продолжают наносить удары по объектам, связанным с Ираном. На этот раз американцы атаковали район аэропорта в Багдаде. Погиб лидер «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции, генерал Сулеймани. Также в СМИ появилась информация, что жертвой атаки стал замглавы шиитского ополчения Ирака. В Пентагоне подтвердили, что нанесли удар по распоряжению президента Трампа. То, что Вашингтон считал Сулеймани террористом — известно давно. В свою очередь, Тегеран заявил, что отомстит США. И без того сложные отношения между странами обострились в конце декабря. Штаты заявили, что группировка «Катаиб Хезболла» обстреляла базу, где находился американский военный. После США начали наносить ответные удары.

Соглашение о строительстве газопровода Новому газопроводу быть. Греция, Израиль и Кипр договорились о строительстве пути для голубого топлива. Соглашение будет считаться действительным, когда его подпишет Италия. EastMed pipeline, именно так называется новый объект, будет поставлять газ из Восточного Средиземноморья через Крит в материковую Грецию. Далее по трубопроводу «Посейдон» топливо отправиться в Италию, и по соединительному газопроводу в другие европейские страны. По планам, все работы планируется завершить за 7 лет. Строительство обойдется в 7 млрд долларов.

Подробности побега Карлоса Гона Свой побег из Токио экс-глава альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон организовал самостоятельно. По крайне мере, об этом заявил сам бизнесмен. Его слова привел британский таблоид. Гон опроверг версию, что сбежать ему помогли родственники. Да и историю с ящиком для музыкальных инструментов он назвал выдумкой. Напомним, несколько дней назад бизнесмен уехал из Токио в Ливан. Долгое время он находился в Японии под домашним арестом. Его вместе с помощником обвинили в отмывании доходов на сумму более 70 миллионов долларов.