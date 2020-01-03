Венесуэла будет продавать нефть за национальную криптовалюту

Каракас, 3 января. Венесуэла собирается продавать нефть и часть добываемого золота за национальную криптовалюту петро, сообщает президент страны Николас Мадуро.

«Мы будем продавать венесуэльскую нефть за петро, мы уже продаем за петро венесуэльское железо и сталь. У нас уже есть подписанные контракты на продажу нефти, стали, железа и алюминия, и мы будем продавать часть добываемого золота в петро», — заявил венесуэльский лидер.

Как утверждает Мадуро, власти Венесуэлы успешно внедряют криптовалюту в повседневную жизнь граждан страны. В декабре 2019 года правительство южноамериканского государства перечислило приуроченные к новогодним праздникам пособия пенсионерам и государственным служащим в петро.

«Пробное использование петро проходит успешно», — сообщает Мадуро.

Николас Мадуро объявил о запуске национальной криптовалюты в октябре 2017 года. Продажа криптовалюты осуществляется с 20 февраля 2018 года. Ее стоимость равна цене барреля добываемой в Венесуэле нефти.