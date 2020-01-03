Трамп твитнул изображение флага США после гибели Сулеймани

Вашингтон, 3 января. Президент США Дональд Трамп после появления информации об убийстве иранского военачальника Касема Сулеймани опубликовал на своей странице в Twitter изображение американского флага.

При этом Дональд Трамп не добавил каких-либо подписей или пояснений.

Глава батальона «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей революции (КСИР) генерал Сулеймани был убит в результате ракетного удара США по автоколонне, в которой находился сам.

Ранее шиитское ополчение Ирака «Аль-Хашд аш-Шааби» сообщило о гибели пяти своих членов и «двух гостей» при ракетном обстреле багдадского аэропорта. Среди погибших был замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, обвиненный госсекретарем США Майком Помпео в атаке на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.