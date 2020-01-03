Падение горящего мужчины в Петербурге попало на видео

Санкт-Петербург, 3 января. Опубликована видеозапись с моментом падения горящего мужчины с крыши трехэтажного здания в Санкт-Петербурге.

78.ru опубликовал видеозапись падения горящего мужчины с крыши в центре Петербурга. На кадрах видно, как человек в пламени падает на идущую по тротуару женщину.

Your browser does not support HTML5 video.

Инцидент произошел 2 января около 17.05 на Боровой улице в Санкт-Петербурге. В какой-то момент послышался мужской крик и с неба свалился огненный шар. В это время по тротуару шли три женщины, у одной из который был с собой кот. На записи видно, как испуганный питомец перебегает дорогу и скрывается с поля зрения камеры. Горящий мужчина скончался от полученных травм, женщина, на которую он приземлился, получила травму ноги. Сообщается, что травма у женщины не серьезная и она продолжит лечение дома. Ее питомец по кличке Майло также был найден.

Одна из очевидцев происшествия сообщила в социальной сети «ВКонтакте», что упавшему с крыши мужчине было приблизительно 30 лет, у него была славянская наружность и на нем была черная запачканная одежда. В МЧС передают, что здание с которого спрыгнул мужчина находится на капитальном ремонте. Выясняются детали инцидента. По версии спасателей, мужчина вероятно совершил самоподжог.