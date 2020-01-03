Российские военные помогли восстановить электростанцию на севере Сирии

Хасака, 3 января. Российские военные совместно с турецкими коллегами восстановили электростанцию Мабрука в провинции Хасака в северной части Сирии. Станция обеспечивает электроэнергией половину населенных пунктов и все предприятия в данной провинции.

«В течение 7 лет станция находилась в плачевном состоянии, не производилось ее обслуживание. После очередных атак террористов она стала абсолютно непригодной. Но благодаря российским военным ее удалось восстановить», — говорит электрик из технического персонала станции Мабрука Хасан Сулейман Саат.

По его словам, Мабрука — станция областного значения, обеспечивающая половину провинции Хасака, ее мощность составляет 125 МВт.

Рядом с электростанцией находится крупнейший в провинции элеватор. Он уже разминирован российскими военнослужащими, в ближайшее время будет начато его восстановление.

«Я надеюсь, что мы его восстановим к июлю этого года, через месяц после начала сбора урожая», — говорит Махди Сей Али, глава отдела продаж элеватора.

Как он утверждает, ранее тут находился большой объем пшеницы и элеватор работал исправно, но боевики уничтожили всю технику. Ущерб от действий радикалов оценивается в полмиллиона долларов.

Согласно данным Центра по примирению враждующих сторон, на данный момент в 345 населенных пунктах Сирии организованы работы по восстановлению и ремонту 2,7 тысячи жилых домов, 220 учебных заведений, 166 дошкольных учреждений, 233 больниц, 191 хлебопекарни, 198 электроподстанций, 273 водонасосных станций и 93 культовых сооружений.