КСИР подтвердил сообщения о гибели Сулеймани в результате ракетного удара США

Багдад, 3 января. Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил сообщения, что командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани был убит в районе аэропорта Багдада в результате ракетного удара США.

Согласно информации, ракетный удар по автомобильной колонне, в которой находился Касем Сулеймани, был нанесен военными силами США. Ранее представитель иракских шиитских батальонов «Аль-Хашд аш-Шааби» сообщал, что среди погибших в результате ракетного удара США пятеро человек были членами организации, еще двое — «гостями, прибывшими в багдадский аэропорт».

Аэропорт Багдада приостановил свою работу из-за угрозы безопасности самолетов.

Батальон «Аль-Кудс» — одна из наиболее боеспособных частей КСИР, которая принимает активное участие в вооруженном конфликтах в САР и Ираке. Отмечалось, что успехи батальона были во многом заслугой его командующего — Касема Сулеймани. Представители администрации американского президента Дональда Трампа заявляли, что приравнивают Сулеймани к террористу.