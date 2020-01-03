Американские пожарные сделали селфи на фоне горящего дома

Детройт, 3 января. Американские пожарные из Детройта сделали групповое фото на фоне горящего дома и опубликовали его на странице пожарного ведомства в Facebook. Однако после критики от начальства и общественности пожарные удалили фотографию.

Снимок был опубликован в канун Нового года.

«Пожарные бригады нашли минутку, чтобы сделать новогоднее селфи!» — гласила подпись к фотографии.

Комиссар местной пожарной службы Эрик Джонс назвал фото «неуместным и непрофессиональным», отметив, что «каждый пожар — это убитая горем семья или собственник». Джонс пообещал провести расследование инцидента и принять дисциплинарные меры.

Как поясняет заместитель комиссара, сгоревший дом был заброшен. Пожар в нем произошел 31 декабря. Входить горящее здание было слишком опасно, поэтому пожарные решили сделать групповой снимок на память, так как один из членов бригады в тот день уходил на пенсию.

Пользователи в Facebook также остались недовольны опубликованным фото. Многие подписчики посчитали ее неуместной.

После удаления фотографии на странице ведомства вышло пояснение. Администраторы группы заявили, что опубликовать фото его попросил один из пожарных, а единственной причиной для удаления фотографии было то, что бригаде пожарных пригрозили неприятностями на работе.