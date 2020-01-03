Польские школьники показали танец на тему Освенцима

Варшава, 3 января. Ученики младших классов одной из польских школ поставили танцевальный номер на тему событий в концлагере Освенцим.

Школьники показали танец ещё 10 декабря. Несколько учеников начальных классов одной из школ в Замойском районе Польши вышли на сцену в тюремных робах, другие изображали надзирателей СС. Кульминацией танцевального номера стала сцена в газовой камере. Представление было показано на фоне колючей проволоки.

Один из родителей, чьи дети участвовали в танце, заявил, что Польша должна потребовать компенсацию от Германии за злодеяния нацистов в годы Второй мировой войны.

Музей Освенцима раскритиковал представление, устроенное детьми, отметив, что авторам танцевального номера не хватает «элементарной чувствительности», которая нужна, чтобы учить школьников таким сложным и трагическим страницам истории.

Освенцим или Аушвиц был крупнейшим из нацистских концентрационных лагерей, который в послевоенные годы стал одним из символов Холокоста. В период с 1941 по 1945 год здесь погибли около 1,4 миллиона человек, 1,1 миллиона из которых — евреи. Лагерь был освобожден войсками Красной армии за несколько месяцев до победы над Германией.

В 2018 году польские власти приняли закон, предусматривающий уголовную ответственность за обвинение Польши в соучастии в военных преступлениях нацистов. Многие страны раскритиковали этот шаг. В частности Израиль выступил против «исторического ревизионизма».