Иранский генерал Сулеймани погиб при ракетном ударе США в Багдаде

Багдад, 3 января. Командующий спецслужбами «Аль-Кудс» иранского КСИР Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты 3 января ракетным ударом в районе аэропорта Багдада, сообщает «Аль-Арабия».

Согласно имеющимся данным высокопоставленные военные находились в автомобильной колонне, по которым была нанесена серия ракетных ударов США. Ранее представитель «Аль-Хашд аш- Шааби» сообщил о том, что среди погибших было пятеро членов организации, еще двое — «гостями, прибывшими в аэропорт Багдада».

Столичный аэропорт Багдада приостановил работу из-за угрозы обстрелов со стороны США.

«Аль-Кудс» — один из наиболее боеспособных батальонов КСИР, активно участвующий в вооруженных конфликтах в САР и Ираке. Отмечалось, что успехи батальона были во многом заслугой его командующего — Касема Сулеймани. Представители администрации американского президента Дональда Трампа заявляли, что приравнивают Сулеймани к террористу.