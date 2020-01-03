Банкир Озеров назвал самые популярные у россиян машины для покупки в кредит

Москва, 3 января. Чаще всего жители России оформляли кредиты для покупок автомобилей марок Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda, рассказал председатель правления «Русфинанс банка» Сергей Озеров.

«Большой объем выдач автомобильных кредитов стимулируют государственные программы​​​. В этом году «Русфинанс банк» выдал 23 тысячи льготных кредитов на сумму около 12 миллиардов рублей, и наибольшим спросом пользовались модели от Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda», — говорит Озеров.

По словам Сергея Озерова, автокредиты чаще оформляют мужчины.

«Наш среднестатистический клиент — это 41-летний мужчина. У него есть двое детей и он работает в качестве менеджера на частном предприятии», — сообщает председатель правления «Русфинанс банка».

Банкир подчеркивает, что география проживания клиента не ограничена каким-либо конкретным регионом. Среди приоритетных субъектов с точки зрения деятельности банка Сергей Озеров выделил Москву, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Краснодар, Воронеж, Екатеринбург и Челябинск.

В конце 2019 года сообщалось, что количество выданных автокредитов в России выросло на 21,2% в декабре, сообщает Национальное бюро кредитных историй и аналитическое агентство «Автостат». Наибольшая предновогодняя активность была выявлена в Кемеровской области (+37,8%), Башкирии (+31,4%) и Удмуртии (+29,6%). В столице Российской Федерации показатель выше среднемесячных значений на 13,4%

Ранее президент Национальной ассоциации коллекторских агентств Эльман Мехтиев рассказал, что больше всего долгов у россиян по автокредитам (17%) и кредитным карточкам (14%).