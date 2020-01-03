Милонов призвал проводить в школах уроки безопасного использования пиротехники

Москва, 3 января. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил проводить в школах уроки безопасного использования пиротехники.

Милонов предложил ввести такие уроки в преддверии зимних каникул, соответствующее обращение он направил на имя министра просвещения РФ Ольги Васильевой.

«Увлечение пиротехникой часто приводит к печальным последствиям: не зная техники безопасности и пренебрегая правилами, дети получают травмы и даже гибнут. Нередки случаи, когда дети своими пиротехническими забавами причиняли вред случайным прохожим», — приводит РИА Новости слова депутата.

Парламентарий отметил, что продажа фейерверков несовершеннолетним в России ограничена, но дети нередко находят места, где им продают пиротехнику.

«Прошу Вас рассмотреть вопрос о введении в школьную программу уроков правильного и безопасного использования всевозможных пиротехнических и иных средств, имеющих потенциальную опасность. Учителя и специалисты могли бы не только рассказывать о правилах, но и демонстрировать правильные методы запуска салютов», — написал Милонов.

Депутат считает, что введение таких уроков выступило бы в качестве эффективной меры профилактики сезонного травматизма у школьников.

Ранее Милонов выступил с инициативой наказывать водителей, злоупотребляющих «аварийкой» и создающих пробки на российских дорогах. По его мнению, автомобилисты зачастую прикрываются мнимой поломкой машины, паркуя ее в неположенном месте, а сами идут по своим делам.