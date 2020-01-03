Греция, Израиль и Кипр подписали соглашение о строительстве газопровода EastMed

Афины, 3 января. Межгосударственное соглашение Греции, Израиля и Кипра по строительству Восточносредиземноморского газопровода (EastMed pipeline) было подписано 2 января 2020 года в Афинах.

Подписи под соглашением поставили министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Костис Хадзидакис, глава Минэнерго Израиля Юваль Штайниц и министр торговли, промышленности и туризма Кипра Георгиос Лаккотрипис. При подписании документа также присутствовали премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Кипра Никос Анастасиадис. Процедура заключения договора будет завершена, когда его подпишет Италия, однако дата еще не определена.

2 января газовая компания из Греции DEPA подписала c работающей в Израиле международной компанией Energean Oil & Gas предварительный договор о намерении приобретать 20% природного газа (около 2 млрд кубометров в год), который затем будет поставляться по будущему газопроводу.

Газопровод EastMed должен поставлять энергоносители из Восточного Средиземноморья через остров Крит в материковую Грецию, откуда газ будет поставляться по трубопроводу «Посейдон» под морем в Италию и по соединительному газопроводу между Грецией и Болгарией в другие страны Европы.

По предварительным данным постройка газопровода займет около 7 лет и будет стоить 7 млрд долларов. Протяженность трубопровода составит 2000 километров. Сообщается, что министр экономического развития Италии Стефано Патуанелли, также занимающийся вопросами энергетики, уже прислал письмо, в котором выразил пожелания успешной реализации проекта.