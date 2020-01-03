Подорвавшийся на петарде житель Омска попал на видео

Омск, 3 января. Житель Омска в новогоднюю ночь выстрелил в себя фейерверком, видео инцидента опубликовано в YouTube.

На кадрах видно, как во дворе одного из омских домов мужчина пытается запустить фейерверк, но тот неожиданно взрывается у него в руках, после чего пострадавшего отбрасывает в снег.

Очевидцы сообщили, что друзья мужчины помогли ему подняться, после чего тот самостоятельно покинул место происшествия.

Ранее в МЧС напомнили о необходимости соблюдения правил использования пиротехнических изделий и опасности некачественной продукции. Спасатели сообщили, что фейерверки нельзя запускать в ветреную погоду, а также на объектах торговли, транспортной инфраструктуры и в жилых помещениях. Запрещается использование промокшей и просроченной пиротехники. Перед запуском нужно внимательно прочитать инструкцию и не употреблять спиртное.