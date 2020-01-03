На Украине мужчина бросил боевую гранату во двор знакомым

Авдеевка, 3 января. Украинские правоохранители задержали мужчину, бросившего 1 января во двор знакомых гранату.

В результате инцидента был ранен 62-летний мужчина из Авдеевки. Виновник взрыва был задержан через два часа. Им оказался местный житель в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Сообщается, что он явился в гости к знакомым, однако те не были рады его видеть и попросили удалиться. В ответ на это, оскорбленный мужчина бросил во двор частного дома гранату.

Данный поступок может грозить мужчине пятнадцатью годами лишения свободы.

Это не первый инцидент с боевыми гранатами в руках у гражданского населения на Украине.

Ранее в декабре 2019 года харьковский офис украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» подвергся атаке радикалов. К стене офиса скотчем была прикреплена граната, а двери были облиты красной краской. Работники партии сообщили, что данное нападение было уже десятым за три месяца и четвертым за неделю. В «Оппозиционной платформе» подчеркнули, что гранаты у здания офиса появляются впервые. Были вызваны полицейские и пиротехники.

До этого 30 ноября в киевском аэропорту Борисполь работники службы безопасности нашли в багаже одного из пассажиров рейса Киев–Хургада предмет, похожий на ручную гранату. Специалисты-взрывотехники и правоохранители подтвердили, что это была граната Ф-1 и запал к ней.

В октябре 2019 года в центре Киева погибло двое людей из-за неосторожного обращения с гранатой. По информации очевидцев, двое погибших, один из которых был ветераном так называемой АТО сидели на ступеньках у бара и крутили в руках гранату, пока та не взорвалась в руках у одного из них.