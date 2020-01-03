Глава Пентагона заявил о готовности США ответить на «плохое поведение» КНДР

Вашингтон, 3 января. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США готовы ответить на «плохое поведение» Северной Кореи в случае необходимости.

Эспер подчеркнул, что Вашингтон в сдерживании Пхеньяна рассчитывает не только на собственные силы, но и на поддержку союзников в регионе, в том числе — Южной Кореи.

«Уверен в готовности наших сил сдержать плохое поведение Северной Кореи, если они сочтут необходимым сражаться с нами», — заявил он.

Министр обороны США отметил, что Соединенные Штаты и Южная Корея поддерживают тесное сотрудничество по вопросам, связанным с КНДР.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян продолжит разработку стратегического оружия, пока Вашингтон не остановит свою враждебную политику против Северной Кореи. По словам главы государства, в скором времени КНДР представит миру новые виды вооружений.